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Общество

Три профилактические акции по раку кожи проведут в Псковской области

Три профилактические акции, направленные на выявление рака кожи, проведут в текущем году в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.

На фото: Александр Юров. Фото: ПАИ

Акции проведут не только в Пскове, но и в Великих Луках, поскольку в девяти районах, которые закреплены за Великолукским филиалом Псковской областной клинической больницы, большое количество людей, которые нуждаются в диспансерном наблюдении.

Аналогичные акции планируют провести по мужскому и женскому здоровью. Женщины смогут пройти ряд исследований – ультразвуковое исследование и маммологический скрининг, а онкомаркеры смогут сдать как мужчины, так и женщины.

«Профилактические акции позволяют наблюдать за своим здоровьем и имеют информационную функцию. За последние три года многие пациенты прошли диспансеризацию и профилактический осмотр, что позволило выявить заболевания на ранней стадии», – заключил спикер.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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