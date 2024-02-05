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Общество

Погрузка на железной дороге в Псковской области в январе увеличилась почти на 20%

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила порядка 30,7 тысячи тонн в январе текущего года, что на 19,8 % выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

За январь сотрудники погрузили 12,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов (рост почти в два раза по отношению к январю 2023 года), 8,1 тысячи тонн лесных грузов (рост на 1,8 раза), а также 6,6 тысячи тонн зерна (рост в 1,4 раза).

Ранее сообщалось, что с 10 по 25 апреля изменится расписание поезда Псков – Москва.

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