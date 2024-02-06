Место встречи: каким раньше был кинотеатр «Октябрь» в Пскове

18:36, 06 февраля 2024, ПАИ

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове сейчас отреставрировано на 95 %. После полного завершения работ туда переедет краеведческая библиотека имени Василёва. Псковское агентство информации собрало материал о том, что раньше было в здании кинотеатра, а также воспоминания жителей Пскова о той эпохе.

Место встречи

В рамках программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» основатель музыкальной студии «Лис» в Пскове Игорь Лобков рассказал, что раньше в «Октябре» находился ночной клуб «Супер», которым он и руководил.

«Это была необычная история. Мы долго думали, надо это людям или нет. Потом быстро сделали – получилось очень интересное место. Там можно было поиграть в бильярд, отдохнуть вечером, а также посетить концерт», – вспомнил Игорь Лобков.

Само место пользовалось популярностью и было востребованным, поделился он. «Всё, что тогда присутствовало на рынке, было низкопробным – не было ни техники, ни рекламы. Мы старались делать не то, чтобы бизнес, а дело для души, а уже потом пытались превратить это в бизнес», – подчеркнул Игорь Лобков.

В течение 20 лет клуб «Супер» существовал достаточно успешно, отметил он. «Клуб был одним из самых родных для псковичей, так как находился в центре города. Это был скорее не клуб, а место встречи. Там можно было пообщаться и завести новые знакомства. Многие там познакомились, поженились, а теперь до сих пор мне рассказывают, что они встретились в «Октябре» на концерте», – рассказал Игорь Лобков.

Также на площадке клуба проводились концерты и квартирники. «Это было замечательное время», – сказал он. По его словам, на концерты собиралось более чем 100 человек. «В кинотеатре «Октябрь» был такой междусобойчик. К нам приезжал даже музыкант Олег Митяев, известный в то время. У нас проходили очень интересные, приятные и мягкие концерты», – поделился Игорь Лобков.

При этом для того чтобы создать клуб в здании «Октября», пришлось сделать ремонт и привезти мебель. «Когда мы открывались, директор сказал: «Зачем? Кто сюда будет ходить? Если бесплатно никто не ходит, за деньги точно не будут ходить». Но у нас получилось отличное активное место», – рассказал руководитель клуба.

Сам клуб в здании бывшего кинотеатра позиционировался как заведение для более взрослых – для аудитории старше 30, уточнил он.

О дальнейшем развитии библиотеки в здании кинотеатра Игорь Лобков сказал следующим образом: «Я буду очень рад, что там начнётся новая жизнь. Тем более, что там делают всё современное. Я надеюсь, что это стрельнёт. Я с удовольствием приду и поучаствую».

Первые свидания и детская травма

Первые свидания, вкусное мороженое и походы в кино – большинству псковичей «Октябрь» помнится именно этим.

«Много чего было связано с этим кинотеатром. Когда ходила сюда в кино, познакомилась с компанией, мы до сих пор дружим. А ещё любили кушать мороженое. И, конечно, возле кинотеатра всегда была движуха», – рассказала псковичка Надежда Просовецкая.

В свою очередь, другая девушка Виола Синягина поделилась, что самые приятные воспоминания из подросткового времени связаны с «Октябрём».

«Сколько фильмов и мультфильмов там было пересмотрено. Там проходили первые свидания, а на одном из таких во время просмотра фильма «Трон» я уснула. Ещё хорошо запомнилось открытие «Баскин Роббинса». Мы всегда просили у родителей денег, чтобы после сеанса съесть шарик мороженого. «Октябрь» был отличным местом для встречи с друзьями», – подчеркнула она.

Марина Нестерова же поделилась, что именно здесь проходили её первые свидания. «Каюсь, иногда прогуливали уроки с подружкой и сбегали сюда смотреть кино. А ещё, если приходили после начала сеанса, то добрые тёти-билетёры при наличии свободных мест пускали за символические 50 рублей. А после сеанса можно было посидеть в «Сундуке» или «Гроте» и поделиться впечатлениями от просмотренной кинокартины. Там была очень ламповая атмосфера», – отметила она.

Ещё одна псковичка рассказала, что ходила с родителями в «Октябрь» на сеансы фильмов и мультфильмов. «Потом уже ходили с мужем. Очень были рады открытию «Баскин Роббинса», где было самое вкусное мороженое. По традиции обязательно брали ведёрко с собой, чтобы закрепить воспоминания от фильма. Очень рада, что зданию дадут ещё одну «жизнь». Пусть радует псковичей», – отметила она.

Другая девушка поделилась, что кинотеатр связан с одним забавным детским воспоминанием. «Помнится была у меня в детстве досада-досад…Пришли мы с отчимом к его другу, который работал в кинотеатре. Чтобы я не мешала им, они разменяли мне 100 рублей по два рубля для аппарата, где вытаскивают щипцами мягкие игрушки. Одна игра стоила два рубля. Отыграв 50 игр и ничего не выиграв, я навсегда ассоциирую этот кинотеатр с детской травмой», – рассказала псковичка.

Ещё одна местная жительница также поделилась ситуацией, которая произошла с ней после посещения кинотеатра: «Ходили на сеанс фильма «Кинг-Конг жив» примерно в 1986 году с родителями. После фильма очень долго пришлось ждать автобус, чтобы добраться до дома. И очень хотелось попасть домой, потому что казалось, что из кустов Финского парка сейчас вылезет лохматая горилла».

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Завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют к Дню города. После реконструкции там появится три уровня: цокольный, первый и второй этажи. В обновлённом здании будет работать выставочная зона – пространство оснастят мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики.

В вестибюле будет лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки.