Стали известны подробности праздника «Всероссийский день зимних видов спорта» в Пскове

19:05, 05 февраля 2024, ПАИ

О подробностях праздника «Всероссийский день зимних видов спорта», который пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 17 февраля, рассказали врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, президент Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова и директор спортшколы «Надежда» Сергей Кравченко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Соревнования посвящаются десятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, напомнила Галина Овсова.

«День зимних видов спорта проводится для всех желающих. В состязаниях смогут принять участие дети с шести лет. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку. Пройдут турниры по футболу и по регби, эстафеты для семей, где для всех будут предусмотрены поощрительные призы, сдача норм ГТО, перетягивание каната и детские забавы», – рассказала Светлана Семёнова.

Также спикер добавила, что виды спорта могут меняться в зависимости от погодных условий, а среди всех дисциплин только сдача норм ГТО пройдёт в помещении.

«Все желающие команды должны зарегистрироваться на соревнования. Но практика показывает, что большее количество участников приходит в день мероприятия. Я думаю, что мы пойдём навстречу и будем допускать всех желающих. Они пройдут регистрацию у главного секретаря и будут участвовать в спортивном празднике», – сообщил Сергей Кравченко.

Мероприятие начнётся в 10:00. «В фойе главного корпуса «Машиностроителя» будет находиться секретарь, у которого можно будет зарегистрироваться на данное спортивное мероприятие», – уточнил директор спортшколы «Надежда».

Кроме того, в рамках мероприятия будет предусмотрена концертная программа и детская анимация.

Всем участникам вручат диплом. «А самые отличившиеся получат памятные кружки с атрибутикой зимних видов спорта», – сообщила Светлана Семёнова.

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