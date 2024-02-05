Композитор Вячеслав Круглик поделился подробностями написания музыки для мультфильма «Пушкин и… Михайловское»

21:04, 05 февраля 2024, ПАИ

Премьерный показ мультипликационного сериала «Пушкин и… Михайловское» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в БКЗ филармонии в Пскове 10 февраля. Подробности написания музыки для мультсериала раскрыл композитор Вячеслав Круглик в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Он отметил, что писать музыку для данного проекта было непросто.

«Музыка, которую вы услышите 10 февраля, была написана в процессе производства мультипликационного фильма. А когда встал вопрос о показе в филармонии, я сделал инструментовку для симфонического оркестра, то есть адаптировал этот саундтрек под живое исполнение. А само сочинение, конечно, шло очень интересно, работал я увлечённо. Мне очень понравилась идея, что в нашем проекте Пушкин показан не как недоступный и недосягаемый гений, а как простой человек, который живёт в деревне вместе с нами, простыми людьми. Эта идея меня привлекла», – сказал Вячеслав Круглик.

По словам композитора, при работе над мультсериалом он ставил перед собой несколько задач. «Во-первых, нужно было очень точно попасть в настроение каждой серии, выразить эмоции героев, подчеркнуть какие-то действия. В нашем мультфильме отсутствуют диалоги, поэтому музыкальная составляющая очень важна. Во-вторых, я пытался сделать законченное музыкальное произведение для каждой серии. Как мне показалось, законченное произведение ещё больше усилит восприятие видеоряда», – поделился он, добавив, что каждую серию можно смотреть и по отдельности, но при просмотре целиком создаётся другое, более масштабное впечатление.

Композитор отметил, что ранее он уже сотрудничал с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. «В 2012 году у нас уже был совместный проект – «Посвящение Псковской земле», где исполнялась музыка, специально для него написанная. У меня там звучала увертюра «Княгиня Ольга», дирижировал Эдуард Банько. Сейчас будет дирижировать Алексей Репников, я с ним знаком, мы много сотрудничаем. Он давно и много дирижировал в Мариинском театре. Мы с Алексеем находимся в тесном контакте, обсуждаем детали, вносим коррективы, учитываем возможности исполнителей», – сказал он.

Вячеслав Круглик также подчеркнул, что он не относится к тем композиторам, которые стремятся быть на каждой репетиции. «Мне кажется, это в какой-то мере сковывает исполнителей, не даёт проявить творчество, сделать свою трактовку. Хотя в нотах стараюсь, чтобы всё было написано достаточно подробно», – отметил композитор.

Он также рассказал, что на концерте будет использоваться метроном, но зрители его не услышат. «На самом деле здесь всё очень просто: метроном нужен для дирижёра. Нужно, чтобы звучание музыки точно уложилось во время каждой серии. Сколько идёт саундтрек, столько должна длиться и серия. Если метронома не будет, представьте, серия уже закончилась, а музыка продолжается, нет чёткого совпадения. А там уже другая серия начнётся, музыка опоздает, и может получиться просто каша», – объяснил композитор.

В конце Вячеслав Круглик сказал, что он планирует посетить премьеру мультфильма вместе с семьёй.

Ранее сообщалось, что премьера мультсериала «Пушкин и… Михайловское» запустит эстафету его показов на большой сцене по всей России.