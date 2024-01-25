Премьера «Пушкин и… Михайловское» запустит эстафету показов мультсериала на большой сцене по всей России

15:20, 25 января 2024, ПАИ

Премьера «Пушкин и… Михайловское» запустит эстафету показов мультсериала на большой сцене по всей стране, рассказал продюсер мультипликационного проекта «Пушкин и…» и мультипликационного сериала «Пушкин и… Михайловское» Игорь Гаврюшкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.

«Премьерный показ состоится в Пскове. Сейчас мы ведём переговоры с Владимиром, Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Петрозаводском, Луганском, Донецком, Санкт-Петербургом и Москвой. Во всех городах показы пройдут в сопровождении местных оркестров с артистами, читающими Пушкина», – отметил гость медиацентра.

Показ сериала на большой сцене в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области – экспериментальный, до этого такого ещё никто не делал, подчеркнул продюсер. По его словам, киномузыка в исполнении симфонического оркестра всегда привлекает публику, которая идёт послушать эту музыку без фильма, а псковская сцена впервые объединит и музыку, и мультсериал.

«Успех заключается в том, что у нас нет диалогов. Функцию диалогов выполняет музыка, она отражает всё необходимое: эмоции, реплики», – сказал Игорь Гаврюшкин.

От того, как пройдёт показ, будет зависеть судьба проекта. По словам продюсера, публика в Пскове отличается требовательностью, недоверчивостью. «Но если любит, то всерьёз», – заключил он.

Напомним, премьерный показ с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля.