Премьера «Пушкин и… Михайловское» запустит эстафету показов мультсериала на большой сцене по всей России
Премьера «Пушкин и… Михайловское» запустит эстафету показов мультсериала на большой сцене по всей стране, рассказал продюсер мультипликационного проекта «Пушкин и…» и мультипликационного сериала «Пушкин и… Михайловское» Игорь Гаврюшкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.
«Премьерный показ состоится в Пскове. Сейчас мы ведём переговоры с Владимиром, Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Петрозаводском, Луганском, Донецком, Санкт-Петербургом и Москвой. Во всех городах показы пройдут в сопровождении местных оркестров с артистами, читающими Пушкина», – отметил гость медиацентра.
Показ сериала на большой сцене в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области – экспериментальный, до этого такого ещё никто не делал, подчеркнул продюсер. По его словам, киномузыка в исполнении симфонического оркестра всегда привлекает публику, которая идёт послушать эту музыку без фильма, а псковская сцена впервые объединит и музыку, и мультсериал.
«Успех заключается в том, что у нас нет диалогов. Функцию диалогов выполняет музыка, она отражает всё необходимое: эмоции, реплики», – сказал Игорь Гаврюшкин.
От того, как пройдёт показ, будет зависеть судьба проекта. По словам продюсера, публика в Пскове отличается требовательностью, недоверчивостью. «Но если любит, то всерьёз», – заключил он.
Напомним, премьерный показ с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля.
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