У короля Великобритании Карла III выявили рак
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Отмечается, что рак был выявлен на прошлой неделе в ходе операции на простате. Сегодня король приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей. В то же время он продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме, отмечают в канцелярии монарха.
Вид диагностированного рака не называется. Однако, по информации британских СМИ, речь идёт не о раке простаты, а лечение король будет проходить амбулаторно.
Ранее онколог рассказал, каким видом рака чаще всего болеют псковичи.
Кроме того, врач отметил, что 65 % онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних стадиях.
Ранее также онколог перечислил виды рака, которые передаются по наследству.
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