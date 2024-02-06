Чаще всего россияне в 2023 году ездили в Абхазию, Турцию и Казахстан

09:28, 06 февраля 2024, ПАИ

В 2023 году россияне совершили на 17% больше поездок за рубеж, чем год назад, сообщила ФСБ. Количество выездов с туристической целью выросло на 35% к прошлому году. Заметно выросло число поездок туристов в Китай и Таиланд, пишет РБК.

За январь — декабрь 2023 года граждане России совершили 27 млн поездок за рубеж, а за такой же период 2022 года служба зафиксировала 23,1 млн поездок.

В число стран — лидеров по поездкам россиян вошли Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ, Египет, Грузия, Армения, Таиланд, Китай и Финляндия. Число поездок граждан РФ в страны Евросоюза сократилось на 26% по отношению к прошлому году (1,73 млн поездок против 2,36 млн соответственно).

Также ФСБ отчиталась о росте турпотока в РФ. В 2023 году иностранный турпоток в Россию вырос в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом. В прошлом году 580 тыс. иностранцев указали целью визита в Россию туризм. Чаще всего в Россию приезжают туристы из Китая, Германии, Турции, Ирана, Туркменистана, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана.