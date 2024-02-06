Всплески заболеваемости ОРВИ и гриппом ждут регионы России до начала марта

09:36, 06 февраля 2024, ПАИ

Всплески заболеваемости ОРВИ и гриппом ждут регионы России до начала марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

В настоящее время детские сады и школы закрыты на карантин как минимум в 15 регионах страны, что указывает на очередную волну гриппа и ОРВИ. По данным специалистов, эпидемиологические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом в последнюю неделю января были превышены на 20 % и более в 32 городах.

Следующий всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом следует ожидать в конце февраля – начале марте, в это же время может вырасти и количество случаев заражения коронавирусом, считают эксперты.

Напомним, что в Псковской области с 22 по 28 января выявили 4 902 случая заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости составил 83,40 на десять тысяч населения. В том числе было зарегистрировано 57 лабораторно подтверждённых случаев гриппа.

Добавим, что в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов в Псковской области вакцинировали против гриппа 270 128 человек, что составляет 46 % населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о грядущей в мае 2024 года пандемии.