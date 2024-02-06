Добручинская школа в Гдовском районе открылась после ремонта
Добручинская школа в Гдовском районе открылась после ремонта, пишет районная газета «Гдовская заря».
Почётное право перерезать красную ленту предоставили главе Гдовского района Алексею Васильеву и директору Добручинской школы Наталье Быстровой.
«Вы, дорогие учащиеся, – хозяева этой школы. Именно вам предстоит здесь учиться. Возможность отремонтировать это здание появилась благодаря участию муниципалитета в программе национального проекта «Образование» и при поддержке президента России. Работы по модернизации учреждения были запланированы на более поздний период, но благодаря содействию правительства Псковской области нам удалось поскорее приблизить этот момент. А вот и результат – современная сельская школа», – поздравил ребят и педагогов Алексей Васильев.
Среди почётных гостей на открытии школы присутствовала начальник районного управления образования Юлия Хомякова, глава Добручинской волости Сергей Борнусов и подрядчик Мурат Озроков.
Напомним, что в конце 2023 года образовательное учреждение дополнительно включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», которую реализует Минпросвещения вместе с Минстроем России. Эта возможность появилась благодаря экономии средств при разыгрывании конкурсов на капитальный ремонт десяти образовательных учреждений региона.
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