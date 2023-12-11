Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открылся в Пскове

13:18, 11 декабря 2023, ПАИ

Открытие проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) состоялось на базе проектного офиса «Команда 2018» в Пскове сегодня, 11 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В открытии приняли участие заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, председатель комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва и председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

«У всех жителей Псковской области появится возможность прокачивать свои проекты, обращаться со всеми интересными идеями в проектный офис. Именно здесь будет происходить таинство разработки этих идей, здесь их смогут максимально раскрыть. Проектный офис для того и существует, чтобы можно было не бояться с любыми идеями приходить и разворачивать в проектную деятельность и, соответственно, в проекты для Президентского фонда культурных инициатив», – подчеркнул Евгений Мурахвери.

«Важно, чтобы не было завиральных идей, проектов, они должны быть необходимые, интересные, творческие, для того чтобы всем получать от этого удовольствие. Это такая методическая и профессиональная работа», – отметила в свою очередь Вера Емельянова.

В рамках открытия проектного офиса также состоялось подписание нефинансового соглашения между ПФКИ и правительством Псковской области по вопросам сотрудничества и взаимодействия в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Отметим, что основное направление работы проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив – это развитие проектного мышления и умение реализовывать свою идею. Проектный офис будет работать с учреждениями культуры Псковской области, общественными организациями, бизнесом.

Ранее председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев сообщил, что проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Пскове. Кроме того, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь», а также встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.