32 класса закрыто в Псковской области на карантин
32 класса в 19 средних школах Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Кроме того, на данный момент закрыто десять групп в пяти дошкольных учреждениях, а также одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.
Всего полностью на карантин закрыто две школы.
Отметим, что с 29 января по 4 февраля в Псковской области зафиксировали 4 773 случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость в регионе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,6 %.
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