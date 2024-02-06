32 класса закрыто в Псковской области на карантин

12:25, 06 февраля 2024, ПАИ

32 класса в 19 средних школах Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на данный момент закрыто десять групп в пяти дошкольных учреждениях, а также одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.

Всего полностью на карантин закрыто две школы.

Отметим, что с 29 января по 4 февраля в Псковской области зафиксировали 4 773 случая заболевания ОРВИ. Заболеваемость в регионе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,6 %.