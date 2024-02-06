Более 4700 жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

12:19, 06 февраля 2024, ПАИ

4 773 случая заболевания ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 29 января по 4 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость по Псковской области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,6 %, в Пскове – на 6,3 %. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 62,5 %.

Напомним, 4 902 случая заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 22 по 28 января.

Кроме того, с 29 января по 4 февраля в регионе выявили 52 случая COVID-19. В том числе зарегистрировано 33 случая гриппа, лабораторно подтвержденного.

Ранее сообщалось, что всплески заболеваемости ОРВИ и гриппом ждут регионы России до начала марта.