Более 4700 жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю
4 773 случая заболевания ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 29 января по 4 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Заболеваемость по Псковской области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,6 %, в Пскове – на 6,3 %. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 62,5 %.
Напомним, 4 902 случая заболевания ОРВИ выявили в Псковской области с 22 по 28 января.
Кроме того, с 29 января по 4 февраля в регионе выявили 52 случая COVID-19. В том числе зарегистрировано 33 случая гриппа, лабораторно подтвержденного.
Ранее сообщалось, что всплески заболеваемости ОРВИ и гриппом ждут регионы России до начала марта.
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