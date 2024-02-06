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Общество

В Пскове организуют первую школу социокультурного проектирования

Псковичи могут подать заявки на участие в первой в Пскове школе социокультурного проектирования, сообщил руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Пскове Даниил Григорьев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 февраля.

В Пскове организуют первую школу социокультурного проектирования. На фото: Даниил Григорьев. Фото: ПАИ

По словам эксперта, в рамках школы будут обсуждаться проектная деятельность в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, исследование проблемного поля и целей, задачи, мероприятия, количественные и качественные показатели, поиск ресурсов и упаковка проекта, разбор проектных заявок.

Мероприятие пройдёт 11 февраля в 11:00 в проектном офисе на улице Некрасова, 17/11. Для участия необходима регистрация.

«Школа будет состоять из двух частей. Первая часть – образовательная. Будем говорить о логике социокультурного проектирования: как идею превратить в проект. Будем обсуждать каждый критерий, каждый пункт заявки, что и как нужно описать, с чего начать. Это лекционная часть. Во второй части мы уже будем обсуждать конкретные идеи и конкретные проекты, как их проработать и как их подать», – отметил Даниил Григорьев.

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