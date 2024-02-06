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О жизни и подвиге Александра Матросова рассказали усвятским школьникам

О жизни и подвиге Александра Матросова рассказали учащимся Усвятской средней школы в краеведческом музее, сообщает газета «Новая жизнь».

О жизни и подвиге Александра Матросова рассказали усвятским школьникам. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Мероприятие, посвящённое 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, провели заведующая отделом по музейной работе Усвятского центра культуры Екатерина Васина и педагог дополнительного образования Светлана Тищенко. Они рассказали школьникам о детстве Александра Матросова, о его вступлении в Красную армию и о его последнем бое, в котором он погиб, прикрывая товарищей.

Встреча завершилась спортивно-интеллектуальной игрой.

Напомним, в Великих Луках работает выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Александра Матросова.

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