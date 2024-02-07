Сахар, детское пюре и курица подешевели в России с начала года

07:21, 07 февраля 2024, ПАИ

Сахар, курица и детское пюре подешевели в России с начала года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию «Эвотор».

В рамках собственного исследования компания проанализировала более 600 товарных позиций в различных категориях в несетевых розничных магазинах по всей России.

В ходе исследования было выявлено уменьшение цены на 1% на такие продукты, как сахар, майонез, сыр, йогурты, курица, зефир, молотый кофе, консервированные готовые блюда, хлопья.

На 2% подешевели пельмени, детское пюре, выпечка, на 3% — соки и нектары.

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