Сахар, детское пюре и курица подешевели в России с начала года
Сахар, курица и детское пюре подешевели в России с начала года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию «Эвотор».
В рамках собственного исследования компания проанализировала более 600 товарных позиций в различных категориях в несетевых розничных магазинах по всей России.
В ходе исследования было выявлено уменьшение цены на 1% на такие продукты, как сахар, майонез, сыр, йогурты, курица, зефир, молотый кофе, консервированные готовые блюда, хлопья.
На 2% подешевели пельмени, детское пюре, выпечка, на 3% — соки и нектары.
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