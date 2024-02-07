В Псковском музее-заповеднике рассказали, кто может бесплатно посетить выставки

10:52, 07 февраля 2024, ПАИ

Некоторые категории граждан могут посетить объекты Псковского музея-заповедника бесплатно сегодня, 7 февраля. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Так, в первую среду месяца право на бесплатное посещение имеют пенсионеры, лица до 18 лет, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

Ранее сообщалось, что выставка «Служить России словом и душой…», посвящённая Дню дипломатического работника, откроется в музее-заповеднике «Изборск» 8 февраля.