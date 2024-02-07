Дмитрий Певцов и Зара спели для курсанта из Себежа

12:43, 07 февраля 2024, ПАИ

Себежанин Влад Точилов, выпускник Себежской детской школы искусств, в составе группы суворовцев принял участие в III Музыкальном фестивале имени В. М. Халилова в Москве, пишет газета «Призыв».

Молодой человек в настоящее время – суворовец Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова.

Вальс «Генералам двенадцатого года» в исполнении Зары и Дмитрия Певцова сопровождался выступлением танцевальных пар суворовцев и кадетов-девушек. Суворовцы уже три года сотрудничают с кадетами пансиона воспитанниц Министерства обороны – участвуют в различных мероприятиях и выступают с концертами.

«Конечно, был очень взволнован и рад участвовать в гала-концерте. Валерий Михайлович Халилов, чьё имя носит наше училище, является для меня примером не только в профессиональном плане, но и по человеческим качествам. Приятно выступать под великолепное исполнение Дмитрия Певцова и Зары», – рассказал Влад Точилов.

Ранее сообщалось, что себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой.