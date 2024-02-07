Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

КПП Псковской областной больницы планируют отремонтировать весной

Ремонт контрольно-пропускного пункта Псковской областной клинической больницы планируется завершить весной 2024 года, сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице. Фото из архива телеканала «Первый Псковский»

Говоря о планах на ремонт территории Псковской областной больницы, Евгений Панфёров отметил, что в конце прошлого года вокруг территории медучреждения установили новое периметральное ограждения и провели внутренний ремонт контрольно-пропускного пункта.

«Наступила зима, и ряд работ, которые необходимо доделать вокруг этого контрольно-пропускного пункта, мы перенесли на то время, когда можно будет проводить уличные и земельные работы. Доделаем всё, как только снег растает и наступит весна», – уточнил гость радиоэфира и добавил, что в этом году также планируется установить по периметру больницы освещение.

Напомним, на въезде на территорию больницы ранее был установлен шлагбаум, по окончании ремонта заработает контрольно-пропускной пункт. За порядком на территории медучреждения будут в круглосуточном режиме следить по два охранника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2024

Губернатор осмотрел новый пост скорой помощи в Черёхе
07 февраля 2024

Ещё пять новых автомобилей для медиков направили в районы Псковской области
07 февраля 2024

Дореволюционный фонтан у Псковской областной больницы запустят в 2024 году
07 февраля 2024

Дмитрий Чернышенко рассказал о показателях по нацпроекту «Цифровая экономика»
07 февраля 2024

КПП Псковской областной больницы планируют отремонтировать весной
07 февраля 2024

Проект улучшения демографической ситуации в Псковской области презентовали Михаилу Ведерникову
07 февраля 2024

Ремонт отделения нефрологии Псковской областной больницы планируют завершить до апреля
07 февраля 2024

Дмитрий Певцов и Зара спели для курсанта из Себежа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...