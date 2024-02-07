КПП Псковской областной больницы планируют отремонтировать весной

13:41, 07 февраля 2024, ПАИ

Ремонт контрольно-пропускного пункта Псковской областной клинической больницы планируется завершить весной 2024 года, сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Говоря о планах на ремонт территории Псковской областной больницы, Евгений Панфёров отметил, что в конце прошлого года вокруг территории медучреждения установили новое периметральное ограждения и провели внутренний ремонт контрольно-пропускного пункта.

«Наступила зима, и ряд работ, которые необходимо доделать вокруг этого контрольно-пропускного пункта, мы перенесли на то время, когда можно будет проводить уличные и земельные работы. Доделаем всё, как только снег растает и наступит весна», – уточнил гость радиоэфира и добавил, что в этом году также планируется установить по периметру больницы освещение.

Напомним, на въезде на территорию больницы ранее был установлен шлагбаум, по окончании ремонта заработает контрольно-пропускной пункт. За порядком на территории медучреждения будут в круглосуточном режиме следить по два охранника.