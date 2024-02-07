О направлениях развития науки в ПсковГУ рассказала его ректор

15:42, 07 февраля 2024, ПАИ

ПсковГУ на 2024 год и на последующие годы ставит перед собой большие задачи. Три основных направления развития науки в вузе назвала ректор университета Наталья Ильина в ходе пресс-конференции, которая прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.

«Университет сегодня выполняет все необходимые системные показатели, по сути дела университет сегодня имеет исследовательскую повестку. Формальные показатели мы уже выполняем, выполняем системно и хорошо. Этому есть подтверждающие факты: мы получаем финансирование от министерства, все формы гранта у нас есть. Гранты от РНФ уже не одиночные, а уже плеядные. Появились журналы, появились диссертационные советы, программы подготовки научно-педагогических кадров. Всё это уже говорит о том, что университет имеет исследовательскую повестку», – сказала Наталья Ильина.

По словам ректора вуза, ПсковГУ на 2024 год и на последующие годы ставит перед собой большие задачи. Сегодня для университета важно изначально показать возможности научной деятельности – популяризировать её среди молодых людей, подчеркнула она.

«Мы на это сегодня пристально обращаем внимание. Первое – взаимодействие, начиная с «Кванториума», со школами и тому подобными учреждениями. Мы сейчас внутри университета создали очень серьёзную коммуникацию с муниципалитетами, создали Северо-Западный центр работы с олимпиадным движением, где впервые системно подходим к подготовке ребят с выдающимися способностями. Сейчас первый большой трек – популяризация науки», – подчеркнула ректор.

Она также отметила, что в рамках этой задачи создаются инфраструктурные проекты.

Второй задачей для ПсковГУ на ближайшее будущее, по её словам, стоит создание инфраструктуры: начиная от создания центров и лабораторий, заканчивая оборудованием.

«Третий трек – про людей. Про систему создания научных направлений и про индивидуальную подготовку и индивидуальное сопровождение тех, кто готов свою жизнь посвятить университету. Это отдельные программы, это создание различных других диссертационных советов, проведение форумов и тому подобное», – отметила Наталья Ильина.