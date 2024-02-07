Ещё один журнал ПсковГУ вошёл в перечень ВАК

17:38, 07 февраля 2024, ПАИ

Ещё один журнал ПсковГУ вошёл в перечень ВАК, сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.

Публикации ВАК – это работы, опубликованные в научных журналах, включённых Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России в перечень изданий, отвечающих определённым высоким критериям, установленным ВАК.

Иными словами, это признанные ВАК Минобрнауки России научные средства массовой информации.

По словам ректора, в перечень публикаций ВАК РФ попало два журнала ПсковГУ: один из них – российско-белорусский журнал по истории, другой – по географии, он вошёл в список Высшей аттестационной комиссии. По словам Натальи Ильиной, это журнал ПсковГУ по географии, касающийся международных отношений.

Кроме того, учёные ПсковГУ стали чаще публиковаться в международных научных изданиях.

«Публикационная активность совершила хороший рывок, когда наши учёные впервые вышли в мировую повестку, в мировые журналы. Это и Scopus, и Web of Science», – подчеркнула Наталья Ильина.