Целевое финансирование на науку получил ПсковГУ
Целевое финансирование на науку получил ПсковГУ в этом году, сообщила ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.
«Каждый университет оценивается по системным показателям. Во-первых, показатель – сколько и какие направления деятельности осуществляются в университете. Эта деятельность должна финансироваться различными фондами. ПсковГУ преодолел барьер, и мы в этом году впервые появились в списках вузов России, которые получили целевое финансирование на науку», – отметила Наталья Ильина.
Финансирование было направлено, в частности на биомедицину, подчеркнула она.
«Это хороший результат, к которому мы шли четыре года. В рамках именно этого показателя университет вошёл в число лидеров по «Приоритету – 2030», и по науке мы зашли в десятку показателей на душу профессорско-преподавательского состава объёма финансирования», – подчеркнула ректор.
Она также заявила о выполнении ряда других системных показателей, в частности о печати научных работ учёных в мировых журналах и их цитируемости.
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