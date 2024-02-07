Целевое финансирование на науку получил ПсковГУ

18:58, 07 февраля 2024, ПАИ

Целевое финансирование на науку получил ПсковГУ в этом году, сообщила ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.

«Каждый университет оценивается по системным показателям. Во-первых, показатель – сколько и какие направления деятельности осуществляются в университете. Эта деятельность должна финансироваться различными фондами. ПсковГУ преодолел барьер, и мы в этом году впервые появились в списках вузов России, которые получили целевое финансирование на науку», – отметила Наталья Ильина.

Финансирование было направлено, в частности на биомедицину, подчеркнула она.

«Это хороший результат, к которому мы шли четыре года. В рамках именно этого показателя университет вошёл в число лидеров по «Приоритету – 2030», и по науке мы зашли в десятку показателей на душу профессорско-преподавательского состава объёма финансирования», – подчеркнула ректор.

Она также заявила о выполнении ряда других системных показателей, в частности о печати научных работ учёных в мировых журналах и их цитируемости.