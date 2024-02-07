Творческий семейный квартирник проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

17:01, 07 февраля 2024, ПАИ

Творческий семейный квартирник проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 7 февраля. Его проводит советник губернатора Псковской области, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Елена Полонская, передаёт корреспондент ПАИ.

Квартирник посвящён Году семьи. В мероприятии принимают участие трудовые династии, многодетные семьи региона, а также юные дарования.

«Наш президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. 30 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Большом концертном зале филармонии провёл встречу с семьями и объявил открытие Года семьи в Псковской области. И как говорит президент, невозможно празднование года без самих семей», – подчеркнула Елена Полонская.

Она отметила, что такой российский семейный квартирник на площадке штаба общественной поддержки при участии семейных династий и юных дарований проходит впервые.

«Всего восемь династий, а семей гораздо больше. И каждая семья пришла со своим творческим подарком. Когда готовились к мероприятию, видели, что очень многие хотели принять участие. Планируем сделать это циклом мероприятий, мы будем объединяться, ставить цели, развиваться и праздновать Год семьи вместе с нашим президентом», – сказала координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья».

Ансамбль «Плесков» исполнили три музыкальные композиции для собравшихся.