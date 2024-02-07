В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о пряслах

16:39, 07 февраля 2024, ПАИ

В серии публикаций «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о пряслах.

«Псковские крепостные стены – не просто стены. Они еще и прясла. Прясло в изначальном значении – это участок крепостной стены между двумя башнями в русском оборонительном зодчестве (на фото прясло Довмонтовой и Власьевской башен). Еще есть близкое по значению слово – куртина», – пояснили сотрудники Псковского музея.

Однако прясла есть не только в крепостях. У соборов и церквей прясло – это часть фасада между лопатками или же пилястрами (к этим терминам в музее обещают вернуться позже).

Предыдущая публикация из этой серии посвящалась рундуку.