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Культура

В серии «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о пряслах

В серии публикаций «Словарик архитектора» Псковский музей рассказал о пряслах.

Фото Псковского музея

«Псковские крепостные стены – не просто стены. Они еще и прясла. Прясло в изначальном значении – это участок крепостной стены между двумя башнями в русском оборонительном зодчестве (на фото прясло Довмонтовой и Власьевской башен). Еще есть близкое по значению слово – куртина», – пояснили сотрудники Псковского музея.

Однако прясла есть не только в крепостях. У соборов и церквей прясло – это часть фасада между лопатками или же пилястрами (к этим терминам в музее обещают вернуться позже).

Предыдущая публикация из этой серии посвящалась рундуку.

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