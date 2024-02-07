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Общество

Интерес псковичей к участкам под ИЖС постепенно растёт – Наталья Серебренникова

Интерес псковичей к участкам под индивидуальное жилищное строительство постепенно растёт, рассказала председатель комитета по управлению государственным имуществом региона Наталья Серебренникова на круглом столе в медиацентре ПАИ в среду, 7 февраля.

Об интересе псковичей к участкам под ИЖС рассказала Наталья Серебренникова. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Понятно, что посмотреть возможность выделения земельных участков можно применительно к каждому сельскому поселению Псковского, Печорского района и других муниципалитетов. При утверждении изменений в генеральный план территории для ИЖС всегда планируются. Потом орган местного самоуправления должен сделать проект планировки – проект межевания. Действительно, на какой-то момент этого раньше у нас не было, но сегодня муниципалитеты работают в этом направлении и утверждают проекты планировки. И в рамках уже утверждённых документов предусматриваются комплексная застройка индивидуальными жилыми домами, где сразу предусматриваются сети, точки подключения сетевых организаций, дороги», – рассказала она.

По её словам, сейчас в муниципалитетах есть утверждённые проекты планировки земель. Например, в Пскове есть четыре подобных проекта, из которых территории выдаются под ИЖС. При этом все участки учтены Роскадастром, уточнила она.

«Мы в 2022 году вовлекли под ИЖС 14 800 гектаров земли: это и собственность, и бесплатная купля-продажа, в 2023 году – 12 300. При этом в начале этого года уже десять гектаров предоставили под ИЖС», – сказала Наталья Серебренникова.

Если ориентироваться по торгам, то сейчас идёт динамика на увеличение выдачи земель под ИЖС, уточнила она. Это связано, в частности, с тем, что ранее не было проектов планировки земель, заключила Наталья Серебренникова.

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