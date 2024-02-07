Три новые спортплощадки установят в Пскове в этом году

18:20, 07 февраля 2024, ПАИ

Три новые спортивные площадки установят в Пскове в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», рассказала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Новые спортивные площадки появятся на улицах Алтаева, Алёхина и на Сиреневом бульваре до конца июня 2024 года.

«По одной уже заключён контракт, по второй – в стадии подготовки, третья согласовывается с сетевыми организациями. Это будут разного вида спортивные элементы на ограниченной территории в жилой застройке», – отметила Татьяна Алексеева.

Ранее сообщалось, что в три псковские школы поступило новое спортивное оборудование.