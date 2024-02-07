Жителей Писковичей Псковского района приглашают бесплатно проверить своё здоровье

18:06, 07 февраля 2024, ПАИ

Бесплатно проверить своё здоровье приглашают жителей деревни Писковичи Псковского района 8 февраля, сообщили ПАИ в районной администрации.

«Пройдите бесплатно диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме, и не пропустить первые и скрытые признаки серьёзных заболеваний!» – отметили в администрации.

Диспансеризация пройдёт в ФАПе деревни Писковичи с 10:00 до 14:00.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от медицинских передвижных комплексов руководителям медучреждений сегодня, 7 февраля.