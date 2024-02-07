Жителей Писковичей Псковского района приглашают бесплатно проверить своё здоровье
Бесплатно проверить своё здоровье приглашают жителей деревни Писковичи Псковского района 8 февраля, сообщили ПАИ в районной администрации.
«Пройдите бесплатно диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме, и не пропустить первые и скрытые признаки серьёзных заболеваний!» – отметили в администрации.
Диспансеризация пройдёт в ФАПе деревни Писковичи с 10:00 до 14:00.
Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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