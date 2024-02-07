Куриные яйца подешевели в России
На 0,7 % подешевели куриные яйца в России, сообщает Росстат.
Кроме того, на 0,5% снизились цены на куриное мясо, на 0,4 % – на гречневую крупу, на 0,3 % – на пшено. Мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар и сыры подешевели на 0,2 %, овощные консервы для детского питания, полукопчёные варёно-копчёные колбасы – на 0,1 %.
Ранее стало известно, какие продукты подорожали в России.
Также отмечалось, что в стране подешевело пять марок автомобилей.
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