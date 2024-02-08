Выставку-форум «Россия» продлили до июля

07:26, 08 февраля 2024, ПАИ

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве продлили до восьмого июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора российского общества «Знание» Максима Древаля.

Посещение выставки – это замечательная возможность увидеть то, что ещё не видел, а также посетить различные культурные и спортивные мероприятия, отметил он.

Кроме того, президент России Владимир Путин в середине января тоже предложил продлить выставку до лета, поскольку многие люди приезжают на ВДНХ, чтобы всё увидеть своими глазами.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента России Владимира Путина. Она открылась 4 ноября 2023 года. О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.