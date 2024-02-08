Вопрос качества школьных учебников подняли в России

08:50, 08 февраля 2024, ПАИ

Качество школьных учебников в России нужно поднять с целью подготовки будущих учёных, пишет РИА Новости со ссылкой на главу РАН, академика Геннадия Красникова.

Нужно вернуться к академической экспертизе школьных учебников, так как образование школьников тесным образом связано с подготовкой молодых специалистов в вузах, отметил он. Президент России Владимир Путин инициативу поддержал.

Министерство просвещения РФ и его глава Сергей Кравцов провели работу по унификации учебников. А раньше был «большой разброс» – каждый регион и даже каждая школа могли иметь по одному предмету разные учебники, что плохо сказывалось на образовании детей, добавил Геннадий Красников.

Надо поднимать качество унифицированных учебников. Их не должно быть много. Кроме того, учебники должны совершенствоваться и способствовать тому, чтобы ученики усваивали материал, заключил он.

Напомним, сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки.