Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем науки

09:17, 08 февраля 2024, ПАИ



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ученых с Днем науки. «Поздравляю с Днем российской науки наших докторов и кандидатов наук, аспирантов, студентов и всех, кто увлечён новыми знаниями и открытиями. Во все времена наука помогала совершенствовать производство, развивать экономику, медицину, укреплять обороноспособность страны, делать комфортнее жизнь людей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.



«Сегодня, когда наш президент объявил проведение Десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 год, поддержке учёных в России уделяется особое внимание. Правительство области тоже будет делать всё необходимое, чтобы у нас все могли реализовать свой потенциал и воплотить идеи здесь, на родной земле. Желаю нашим ученым смело идти вперёд, не бояться нового, всегда пытаться заглянуть за грань возможного. Многие открытия и идеи стали реальны только потому, что люди верили в свою мечту», – говорится в поздравлении губернатора.

День российской науки отмечается 8 февраля. Праздник был учреждён указом президента России в 1999 году.

Ранее в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, посвященная развитию науки в головном вузе региона.