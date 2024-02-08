Более 760 домов построили в Псковском районе за 2023 год

14:02, 08 февраля 2024, ПАИ

763 дома построили на территории Псковского района за 2023 год. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации муниципалитета Святослав Колинко, ссылаясь на данные Росреестра, в рамках круглого стола «Индивидуальное жилищное строительство в Псковской области: реальность, тренды и перспективы» в медиацентре ПАИ.

«Люди быстрее нас выхватывают земельные участки. Сейчас идёт тенденция после пандемии, что население Пскова максимально переезжает на территорию Псковского района. Люди стремятся как можно быстрее построиться и перебраться из городской квартиры в частный дом. Люди быстро получают участки или переводят большие массивы сельхозземель в границы населённых пунктов», – сказал Святослав Колинко.

По его словам, из-за того, что жители строят дома, не ставя в известность администрацию, возникают некоторые проблемы. Кроме того, застройка приводит и к нагрузке на сельские поселения, обратил внимание он.

«Нам эти проблемы не всегда просто решать. Сейчас процедура выдачи разрешения на строительство упрощена. В 2023 году, по данным Росреестра Псковского района, построено и введено на учёт 763 дома. А к нам обратились только 85 человек. Только 10 % мы знаем, кто, где и что построил», – заключил Святослав Колинко.