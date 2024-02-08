Стали известны подробности предложения руки и сердца на присяге в Пскове

15:52, 08 февраля 2024, ПАИ

Появились подробности предложения руки и сердца, которое полицейский из Опочки сделал своей возлюбленной во время присяги в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, сообщает «Псковская правда».

Алексей Рогалев и Лада Зонова – коллеги, они познакомились на работе почти два года назад. Молодой человек сразу обратил внимание на девушку, а вот она на него – нет. В какой-то момент Лада всё-таки согласилась быть с Алексеем. «Тогда я чётко осознал, что это тот человек, с которым я хочу провести всю жизнь, и что это уже очень серьёзно и навсегда!» – отметил Алексей Рогалев.

Молодой человек рассказал, что его возлюбленная хотела получить предложение руки и сердца в людном месте. «Тогда мы уже знали, что в скором времени поедем учиться в региональный Центр профессиональной подготовки Управления МВД России в Псков, а по окончании обучения состоится присяга. Так я и решил, что именно в этот день сделаю ей предложение», – отметил он.

Перед присягой Алексей Рогалев договорился с куратором группы Лады Зоновой о том, чтобы после торжественной части он не отпускал всех сразу, и молодой человек мог осуществить задуманное. Алексей Рогалев заметил, что волновался перед предложением, хотя и был уверен в ответе возлюбленной.

Сама Лада Зонова подчеркнула, что мечтала получить предложение руки и сердца именно таким образом. Однажды она даже пошутила о том, что молодой человек сделает ей предложение на присяге, но о планах Алексея не знала и была шокирована, когда всё произошло.

«Я была, конечно же, в шоке, пустила слезу и ещё минут 30 не понимала, что произошло. Сразу дала своё согласие, сомнений не было никаких!» – отметила девушка.

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