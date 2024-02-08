Первый этап Всероссийской паркур-лиги пройдёт в Псковской области 23 марта

17:28, 08 февраля 2024, ПАИ

Первый внутришкольный этап Всероссийской паркур-лиги пройдёт в Псковской области 23 марта. Об этом сообщил руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ребята, которые тренируются, будут сдавать зачёты по определённым элементам. Тот, кто сдаст, получит возможность поехать на межрегиональные соревнования в Санкт-Петербург, которые пройдут 1 и 2 июня. Дальше по результатам этих соревнований кто-то поедет на финал в Тулу в октябре», – пояснил спикер пресс-конференции.

В 2023 году пскович Артур Чернов прошёл в финал, но не смог поехать из-за травмы, добавил Илья Липунов.

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