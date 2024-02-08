Великолучан приглашают бесплатно пройти диспансеризацию

17:34, 08 февраля 2024, ПАИ

Всех желающих приглашают бесплатно пройти диспансеризацию на базе поликлиники № 1 (Пионерская, 10) в Великих Луках 17 февраля в 9:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Пройти бесплатное медицинское обследование могут те, кто прикреплён к поликлиникам Великолукской межрайонной больницы.

Это те, кто обращаются в поликлиники № 1 (Пионерская, 10), № 2 (Дружбы, 11), № 3 (Великолукский район, деревня Золотково), филиал «Куньинский» (посёлок Кунья, Больничная, 26).

Записаться на диспансеризацию можно через кол-центр по номеру (8 811-53) 7-88-99.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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