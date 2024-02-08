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Заказчики в Псковской области становятся более требовательными к деталям будущего дома – эксперт

Заказчики становятся всё более внимательными к деталям будущего дома, рассказал директор ООО «Завод Оконная мануфактура» Алексей Цивликов в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ.

Заказчики становятся всё более внимательными к деталям будущего дома, рассказал директор ООО «Завод Оконная мануфактура» Алексей Цивликов. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Нужно строить комфортную, городскую среду. При этом нужно экономить время клиента. Кто-то говорит, что построить дом за 8,5-10 млн – это дорого, но это недорого, если построить хороший, качественный дом, удобный для жизни», – отметил Алексей Цивликов.

Необходимо при строительстве домов делать упор на энергоэффективность, подчеркнул он. «И, конечно, самое главное – то, что люди любят глазами, им нужны красивые дома не только снаружи, но и внутри», – рассказал Алексей Цивликов.

По его словам, в регионе всё более востребованы «тёплые» окна и окна с изменяемой прозрачностью. «Продукт из качественных материалов будет всё больше востребован. У нас есть дома, в которых площадь остекления увеличивается в разы. Сейчас технологии позволяют сделать полностью стеклянные стены. Мы не говорим про алюминиевое остекление, это обычные ПВХ-окна. Технологии дошли до того, что мы можем делать прозрачные сети из энергоэффективных, доступных для заказчика материалов», – отметил гость медиацентра.

Также эксперт обратил внимание на рост числа ИЖС в Псковской области. «Мы видим, что ИЖС растёт семимильными шагами. Доля ИЖС по нашим объектам выросла в два раза примерно за десять лет», – сказал он.

В заключение спикер обратил внимание на то, что псковичам не стоит бояться электрического отопления. «Энергоэффективные дома вместе с хорошими окнами и системой теплоизоляции дешевле будут обходиться по затратам на отопление, чем с газом», – резюмировал Алексей Цивликов.

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