Территорию Петровской горы в Себеже обустроят до 15 июня

18:36, 08 февраля 2024, ПАИ

Общественную территорию Петровской горы в Себеже обустроят до 15 июня 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Территорию расчистят от кустарника и мелколесья, обустроят тротуары, лестницу и площадки из брусчатки, установят скамейки и урны. Также контракт предполагает появление на общественной территории качелей и уличного освещения.

Начальная цена контракта – 4,39 млн рублей. Заявки для участия в аукционе можно подать до 19 февраля.

Данная общественная территория является визитной карточкой Себежа. В настоящее время на Петровской горе установлены памятный знак и лестничные марши. Отметим, благоустройство территории стало возможным благодаря победе в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Отметим, что в 2023 году в рамках проекта ФКГС в Псковской области благоустроили 41 территорию. В 2024 году в порядок приведут 37 пространств.

Ранее сообщалось, что количество волонтёров проекта ФКГС в Псковской области выросло в четыре раза. Набор в волонтёры продолжается, им может стать любой, кто достиг возраста 14 лет. Подать заявку на сопровождение проекта ФКГС в регионе можно на платформе «Добро.РФ». Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтёрские штабы.