Пропавшего в Пскове 67-летнего пенсионера нашли живым
Пропавшего в Пскове 67-летнего пенсионера нашли живым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» – говорится в сообщении.
Напомним, 7 февраля 2024 года он ушёл из дома и не вернулся.
Ранее отмечалось, что 67-летний мужчина также пропал в Великих Луках.
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