Пропавшего в Пскове 67-летнего пенсионера нашли живым

18:14, 08 февраля 2024, ПАИ

Пропавшего в Пскове 67-летнего пенсионера нашли живым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» – говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля 2024 года он ушёл из дома и не вернулся.

Ранее отмечалось, что 67-летний мужчина также пропал в Великих Луках.