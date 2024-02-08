Опубликовано видео с места пожара в Печорах
Видео с места пожара в Печорах публикует Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Ранее сообщалось, что на улице Гвардейской в Печорах загорелся жилой дом на три семьи. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
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