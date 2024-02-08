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Наталья Ильина доложила Михаилу Ведерникову об успехах и достижениях ПсковГУ

Успехи ПсковГУ в научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также перспективы развития университета обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с ректором вуза Натальей Ильиной, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Ильина доложила Михаилу Ведерникову об успехах и достижениях ПсковГУ. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По словам Михаила Ведерникова, в прошлом году было написано 550 научных работ, проведено более 40 различных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней.

Наталья Ильина отметила, что вуз движется в направлении развития научной политики. «За последние пять лет ПсковГУ приобрёл статус сильного университета. Если раньше он входил в сотню, то сейчас входит в десятку университетов, о которых периодически говорит Министерство науки и высшего образования», – подчеркнула она.

Ректор отметила, что ПсковГУ выпускает два собственных научных журнала, которые рекомендованы Высшей аттестационной комиссией России, что является «очень серьёзной заслугой». В университете реализуются федеральные субсидии, в том числе восемь грантов Российского научного фонда. По итогам реализации программы «Приоритет-2030» вуз занимает десятую позицию рейтинга среди 80 других высших учебных заведений.

В этом году в университете впервые появился доктор педагогических наук. Появились молодёжные гранты, лаборатории и стажировки. При поддержке регионального правительства ПсковГУ начал подписывать соглашения с ведущими университетами, которые стали позволять псковичам проходить обучение в аспирантуре, отметила Наталья Ильина.

Она добавила, что объявленное президентом десятилетие науки и технологий также не проходит мимо ПсковГУ. Вместе с региональным правительством университет создал Северо-Западный центр олимпиадного движения, а в настоящий момент прорабатывает возможность оказания серьёзной финансовой поддержки студентам, ставшим победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников, которые поступят в ПсковГУ.

Что касается подготовки медицинских кадров, в этом году в университете откроется 10 бюджетных мест на направлениях терапии и педиатрии.

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