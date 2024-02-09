Закрытие участка улицы Лагерной в Пскове продлили до 14 февраля

11:52, 09 февраля 2024, ПАИ

Период закрытия движения транспорта на участке улицы Лагерной в Пскове в районе дома № 12а на улице Красноармейской продлили до 14 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Напомним, что движение транспорта на этом участке закрыто с 5 февраля.