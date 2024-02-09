Художник Игорь Шаймарданов рассказал, чем его привлекает Любятово

15:52, 09 февраля 2024, ПАИ

Художник и иллюстратор Игорь Шаймарданов рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM), чем его привлекает Любятово.

«Я прикипел к Любятово. Само название «Любятово» очень красивое и места там очень красивые, но сами псковичи с пренебрежением относятся к этому району. Однажды я ехал на пригородном поезде в Псков и люди спрашивают: «Это уже Псков?» Одна женщина ответила: «Нет, это Любятово». Меня тогда очень рассмешило пренебрежение, с которым она это сказала почем зря», – рассказал гость студии.

Также он отметил, что испытывает симпатии к наивным художникам, которые отличаются тем, что им достаточно того, что они умеют и делают это с любовью.

«Когда студент академии художеств приезжает в Пушкинские Горы и лениво рисует положенные пейзажи. Мне хочется сказать: «Ты нарисуй один, но ты нарисуй его с любовью. Покажи любовь к этому кустику и у тебя всё получится», – сказал Игорь Шаймарданов.

Отметим, что выставка художника Игоря Шаймарданова «Две зимы, два лета» открылась в Пскове 8 февраля.