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Общество

«Поезд Победы» прибыл в Дно

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Дно сегодня, 9 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Поезд Победы» прибыл в Дно. Скрин из видео

Дно стало второй остановкой в Псковской области, куда прибыл передвижной музей. Первыми посетителями экспозиции стали студенты Дновского железнодорожного техникума.

Студент Дновского железнодорожного техникума Алексей Рощин. Скриншот из видео

«Сегодня мы со всей группой посетили «Поезд Победы». Там много декораций, мы ходили и слушали, что нам рассказывает диктор в наушниках. Я переполнен впечатлениями, потому что все декорации выполнены максимально качественно. Когда ходишь по этим вагонам, возникают разные чувства: гордость, страх, переживания, иногда слёзы накатываются. Мне очень понравилось, я всем советую посетить «Поезд Победы», – рассказал студент Дновского железнодорожного техникума Алексей Рощин.

Напомним, в Дно увидеть уникальную экспозицию можно 9 и 10 февраля с 10:00 до 18:00. Затем состав отправится в Псков, там посетить экскурсию можно 11-13 февраля с 10:00 до 19:00. Зарегистрироваться можно на официальном сайте за сутки до начала работы поезда в населённом пункте.

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