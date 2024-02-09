«Поезд Победы» прибыл в Дно

13:42, 09 февраля 2024, ПАИ

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Дно сегодня, 9 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Дно стало второй остановкой в Псковской области, куда прибыл передвижной музей. Первыми посетителями экспозиции стали студенты Дновского железнодорожного техникума.

«Сегодня мы со всей группой посетили «Поезд Победы». Там много декораций, мы ходили и слушали, что нам рассказывает диктор в наушниках. Я переполнен впечатлениями, потому что все декорации выполнены максимально качественно. Когда ходишь по этим вагонам, возникают разные чувства: гордость, страх, переживания, иногда слёзы накатываются. Мне очень понравилось, я всем советую посетить «Поезд Победы», – рассказал студент Дновского железнодорожного техникума Алексей Рощин.

Напомним, в Дно увидеть уникальную экспозицию можно 9 и 10 февраля с 10:00 до 18:00. Затем состав отправится в Псков, там посетить экскурсию можно 11-13 февраля с 10:00 до 19:00. Зарегистрироваться можно на официальном сайте за сутки до начала работы поезда в населённом пункте.