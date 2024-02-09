Александр Котов: Развитие авиационной отрасли в Псковской области стало устойчивой тенденцией

14:47, 09 февраля 2024, ПАИ

С Днём работника гражданской авиации России поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Он подчеркнул, что развитие авиационной отрасли в регионе стало устойчивой тенденцией. В частности, появляются новые направления авиаперевозок, увеличивается пассажиропоток, модернизируется наземная инфраструктура.

«Благодаря активной заинтересованности региональной власти, поддержке государства и участию бизнеса «воздушные ворота» региона преобразились – Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» стал более комфортным и технически оснащённым», – подчеркнул председатель облсобрания.

Кроме того, Александр Котов отметил, что в Псковской области продолжится динамичное развитие авиаперевозок, даже в условиях сложной геополитической и экономической ситуаций.

Также он поблагодарил работников гражданской авиации за добросовестный профессиональный труд.

«От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, удачи и достижения новых жизненных и профессиональных высот!» – сказал Александр Котов.

Напомним, что сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День работника гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появилась гражданская авиация, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

В честь праздника в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, в рамках которой директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов рассказал, сколько пассажиров принял и отправил Псковский аэропорт, какие новшества ждут аэропорт в этом году, а также многое другое.