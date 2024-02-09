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Борис Елкин поздравил Псковский планетарий с 50-летним юбилеем

Глава Пскова Борис Елкин поздравил Псковский планетарий с 50-летним юбилеем.

Борис Елкин поздравил Псковский планетарий с 50-летним юбилеем. Фото: ПАИ

В своём поздравлении он напомнил, что планетарий находится в старинном храме XIX века. «Здесь рядом с новыми «космическими» экспонатами соседствует 50-летний планетарий, прибор для демонстрации звездного неба, который сам уже почти «экспонат», но до сих пор исправно работает», – написал глава города в своём Telegram-канале.

Ежемесячно планетарий посещает около тысячи посетителей. В нём проходит более 60 авторских аудиовизуальных программ и около 40 полнокупольных фильмов, а также встречи с космонавтами, тротуарные наблюдения в телескоп, астрономический фестиваль «Небо зовёт!», выставки астрофотографий и многие другие проекты. Один из последних – совместный с Детской школой искусств и АНО «Время творить» спектакль «Маленький принц», победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«Искренне поздравляю коллектив Псковского планетария с юбилеем! Продолжайте вдохновлять людей на изучение космоса, радовать посетителей удивительными шоу и необычными экспонатами. Желаем вам космических открытий и тёплых встреч с яркими звездами!» – поздравил Борис Елкин.

Напомним, 10 февраля в 12:00 все посетители планетария могут принять участие в астрономо-геодезическом диктанте.

Кроме того, в 13:00 и в 14:00 пройдут бесплатные сеансы фильмов, а сотрудники планетария расскажут посетителям об истории учреждения.

Также все гости планетария могут сделать памятные фотографии с макетом Луны и увидеть чёрную дыру.

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