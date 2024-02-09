Ещё три новых автобуса НефАЗ вышли на городские маршруты Пскова

17:17, 09 февраля 2024, ПАИ

Ещё три новых пассажирских автобуса НефАЗ вышли на городские маршруты Пскова, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Недавно поступившая техника, приобретенная правительством Псковской области на средства специального казначейства, уже задействована в работе.

Эти три автобуса курсируют на двух городских маршрутах города – это № 17 улица Рокоссовского – вокзал и № 30 улица Рокоссовского – улица Юности.

Ознакомиться с расписанием и схемой движения городского общественного транспорта можно на сайте перевозчика.

Напомним, что автобусы закупили при поддержке Правительства РФ. В рамках выделенных средств в 2023 году была осуществлена закупка 47 автобусов. В текущем году происходит их поставка в регион.

Отметим, что в конце января автопарк «Псковпассажиравтотранса» пополнили 15 автобусов.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова техника распределена между государственными автотранспортными предприятиями региона.

Также узнать актуальное расписание, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку, проложить маршрут и отследить движение автобусов можно в приложении «Псков транспорт». Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.