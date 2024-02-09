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Псковская программа кластера «Искусство и креативная индустрия» прошла защиту на федеральном уровне

Региональная программа деятельности образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия» прошла защиту на федеральном уровне, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская программа кластера «Искусство и креативная индустрия» прошла защиту на федеральном уровне. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках экспертной сессии в Калининграде выступили исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, а также заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

В сессии также приняли участие представители Минпросвещения России.

Напомним, Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора по созданию образовательных кластеров в 2024 году. Сумма средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию программы кластера, составляет 70 млн рублей. Планируется, что он начнёт работу с 1 сентября текущего года.

Отметим, что федеральный проект «Профессионалитет» соответствует задачам президентских нацпроектов «Образование» и «Производительность труда», инициированных президентом России Владимиром Путиным.

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