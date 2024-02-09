6 млн рублей направят в Псковской области на авиационную охрану лесов от пожаров

18:42, 09 февраля 2024, ПАИ

6 млн рублей планируют потратить в Псковской области на авиационные работы по охране лесов от пожаров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Услуги по охране лесного фонда необходимо будет оказывать с даты начала пожароопасного сезона, установленной актом правительства Псковской области в 2024 году, и до 27 сентября.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн рублей. В эту цену входят все расходы, связанные с оказанием авиационных услуг и несением дежурства, в том числе затраты на заработную плату лётных экипажей, транспортные расходы, стоимость авиаГСМ, аэропортовые расходы и сборы и другое.

Оплата услуг будет осуществляться из областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» по фактическому налёту часов. Режим авиапатрулирования будет зависеть от класса пожарной опасности в лесах.

Полёты будут выполняться по трём авиационным маршрутам с возможностью схода с намеченного курса для осмотра дымовых точек и мест лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что областные власти расширят видеонаблюдение за пожарной обстановкой в псковских лесах. Отметим, модернизация специализированного автопарка для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках президентского нацпроекта «Экология» ведётся уже на протяжении нескольких лет. Начиная с 2019 года, подразделения Противопожарного центра перевооружены более чем на 80 %.