Финал СЗФО лиги «КЭС-баскет» пройдёт в Пскове

12:11, 10 февраля 2024, ПАИ

Финал Северо-Западного федерального округа (СЗФО) школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» пройдёт в Пскове с 19 по 23 марта. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В соревнованиях встретятся 22 команды – победители финалов региональных чемпионатов из Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

«14 февраля пройдёт жеребьёвка всех восьми финалов федеральных округов. Система проведения: четыре группы по две команды. Первое и второе места попадают в плей-офф. Команды, занявшие третьи места в группе, разыграют места с 9-го по 12-е. Две сильнейшие команды попадут в суперфинал, который пройдёт в апреле. Для удобства проведения соревнований в финал Северо-Западного федерального округа помимо победителей региональных финалов, также будут допущены призёры», – добавил директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Михаил Пермяков.

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