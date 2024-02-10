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Финал СЗФО лиги «КЭС-баскет» пройдёт в Пскове

Финал Северо-Западного федерального округа (СЗФО) школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» пройдёт в Пскове с 19 по 23 марта. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Финал СЗФО лиги «КЭС-баскет» пройдёт в Пскове. Фото: группа ШБЛ «КЭС-баскет» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях встретятся 22 команды – победители финалов региональных чемпионатов из Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

«14 февраля пройдёт жеребьёвка всех восьми финалов федеральных округов. Система проведения: четыре группы по две команды. Первое и второе места попадают в плей-офф. Команды, занявшие третьи места в группе, разыграют места с 9-го по 12-е. Две сильнейшие команды попадут в суперфинал, который пройдёт в апреле. Для удобства проведения соревнований в финал Северо-Западного федерального округа помимо победителей региональных финалов, также будут допущены призёры», – добавил директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» Михаил Пермяков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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