Около 100 команд участвуют в лиге «КЭС-баскет» в Псковской области ежегодно

12:21, 10 февраля 2024, ПАИ

Около 100 команд принимают участие в школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет» в Псковской области ежегодно. Об этом рассказал президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Каждый год около 100 команд принимают участие в школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет» в Псковской области. Рекордное количество у нас было в 2015 или 2016 году, когда приняло участие 132 команды», – поделился Матвей Петров.

В этом году немного поменьше, добавил президент региональной федерации баскетбола. «Но, тем не менее, самое главное, что турнир есть. Из года в год люди ждут и готовятся. Если есть заинтересованность, то любая школа из любого района может принять участие, подать заявку. У лиги очень удобный сайт. Заявка подаётся в электронном виде», – сказал спикер пресс-конференции.

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